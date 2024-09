Festival Lambateria celebra cultura latino-amazônica com 20 atrações e homenagem a Nazaré Pereira

O Festival Lambateria se prepara para a sétima edição! Consolidado como parte do calendário cultural de Belém, é sempre realizado na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré. Este ano, o evento de música latino-amazônica dançante será dia 11 de outubro, no NaBêra, no bairro da Cidade Velha, em Belém.

Com 20 atrações, incluindo o grupo de cumbia peruana Los Mirlos, o Lambateria fará uma homenagem à acreana Nazaré Pereira, que inspirou o tema deste ano. O festival reunirá artistas como Lia Sophia, Luê, Naieme, Taynara Garcia, Rebeca Lindsay, Jeff Moraes, Nega Lôra, Alberto Moreno, Lucyan Costa, Mega Príncipe Negro, Valéria Paiva, Félix Robatto, Thainá Corrêa, Ver o Brass, Liège, Lins, e Carimbó Selvagem.

“Mais do que distâncias geográficas, temos uma cultura bem diferente do centro-sul brasileiro. Nossas conexões e sonoridades sempre estiveram mais voltadas para o Norte: os países que fazem fronteira, o Caribe e os países da Pan-Amazônia. Uma das pioneiras em apresentar esse universo para o exterior, que até então conhecia basicamente o samba e a bossa nova, foi Nazaré Pereira. Ela cantou o Norte e o Nordeste brasileiros, e por isso ficou conhecida por apresentar 'um outro Brasil'. Em pleno 2024, Nazaré segue extremamente atual. Com ela, aprendemos a cantar sobre nosso lugar e que o nosso Brasil é outro: o Brasil da Amazônia, um território de cultura única e riquíssima, da qual devemos nos orgulhar”, explica Sonia Ferro, diretora artística do festival.

O evento também contará com um palco totalmente dedicado à dança, onde será realizado o Concurso de Dança Seu Godô. Nele, duplas competem por prêmios em dinheiro, sob o comando do DJ Zek Picoteiro.

A terceira edição do concurso traz novidades: será dividida em duas categorias, profissional (para representantes de academias e fã-clubes de aparelhagens) e amador (para amantes de dança). Em breve, o festival divulgará o link para inscrições.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla ou via PIX pelo WhatsApp: (91) 98025-1028.