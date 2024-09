Proefx lança álbum com diversas participação

Proefx lança "Emparelhado", EP com 8 faixas. O artistab traz uma mistura de estilos, e dessa vez dá um pulo ao passado com a retomada de um dos gêneros que fez o seu nome brilhar entre os produtores nacionais, o drum n’ bass.

O projeto mistura clássicos do brega criando assim o “drum n’brega”.

Dentre as 8 faixas, se destacam: "Vem me amar", de Alípio Martins e voz de Gabriel Xavier; "Amor eterna" na voz de Juca Medalha e Alba Mariah.

O disco conta ainda com as participações de Thais Badu, Sandrinha, Nirah Duarte, Danilo Rosas, Jheni Cohen e Kézia Loba, que interpretam os clássicos como Novo Namorado, Tchau Tchau Amor, Amor De Contrabando, Itamaraty, dentre outros.

O produtor também vai para os vocais rimando em algumas faixas.

"Emparelhado" chega também com vários videoclipes produzidos de forma eletrônica para se encaixar com a atmosfera do disco.

O projeto foi uma contemplação da lei de incentivo cultural Paulo Gustavo.