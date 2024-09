Festival Lambateria inscreve para o Concurso de Dança Seu Godofredo

Confirmado para o dia 11 de outubro, na sexta-feira que antecede o Círio, o Festival Lambateria prepara mais uma edição para celebrar a cultura latino-amazônica dançante. Com 20 atrações, entre elas o grupo peruanos Los Mirlos que estará pela primeira vez em Belém, e um show em homenagem a uma das grandes vozes da região, a Nazaré Pereira, o Festival tem com um dos pontos altos do evento o Concurso de Dança Seu Godofredo, que em 2024 chega à terceira edição. As inscrições iniciaram nesta terça-feira, 24, e vão até o dia 11.

Realizado em um palco específico, o Concurso de Dança Seu Godofredo tem as rodadas entre os shows e este ano traz duas categorias: amador e profissional. "Tão importante quanto a música, a dança também é protagonista dos eventos com selo Lambateria, afinal a nossa música é feita para dançar, não existe separação, a cultura da dança na nossa região é muito forte e pra gente é importante dar a visibilidade que ela merece", explica Félix Robatto, diretor do Festival.

Criado em 2022, o Concurso de Dança Seu Godô é uma homenagem ao Godofredo Elleres, um dos mais antigos frequentadores da Lambateria que ganhou até música, segue com um palco totalmente dedicado a ele em que duplas dançam disputando prêmio em dinheiro.

VEJA MAIS

Este ano, o concurso traz como jurados o dançarino Bonekinho, que representa o movimento do Treme; a bailarina, coreógrafa e diretora do 2K Dance Studio Karen Kzan e a dançarina e coreógrafa Lauana Branche, vencedora do concurso em 2023.

“É muito importante para classe da dança está valorização quanto mais eventos, mais festivais, mais concursos, mais visibilidade, mais fortalece a nossa cultura”, comemora Karen, que esteve no Rock in Rio dançando junto com Gaby Amarantos no Palco Mundo, onde a artista se apresentou.

A novidade da terceira edição foi um pedido do público que é ter duas categorias: profissional (para pessoas que trabalham com dança, representando academias, fã-clubes de aparelhagem, etc) e amador. O casal vencedor da categoria profissional vai ganhar um prêmio de R$ 2 mil reais) e o amador ganha mil reais.

A apresentação e trilha sonora do concurso e do Palco Seu Godofredo é assinada pelo DJ Zek Picoteiro.

Os interessados em participar podem se inscrever no link que está na bio do perfil do Instagram do Festival e da Lambateria e conferir lá as regras do concurso.

O Festival Lambateria se prepara para comemorar a sétima edição desse evento que já está no calendário da cidade: realizado sempre na sexta-feira que antecede o Círio de Nazaré, este ano no dia 11, o festival se fortalece como uma grande vitrine da cultura latino-amazônica, reforçando e valorizando a conexão dos países da pan-amazônia, que muito mais do que a floresta, compartilham a cultura.

Com 20 atrações, entre elas o grupo peruano Los Mirlos, o Lambateria faz homenagem a uma das grandes vozes da região: a acreana Nazaré Pereira, que ainda nos anos de 1970 apresentou à Europa uma música até então desconhecida para eles, a música nortista e nordestina, e por isso ficou conhecida por apresentar “Um Outro Brasil”, tema do festival deste ano. A sétima edição conta, pelo segundo ano consecutivo, com patrocínio do Guaraná Tuchaua via lei de incentivo Semear (FCP/Governo do Pará) e apoio da Cerpa. A venda dos ingressos já está disponível pelo Sympla e por whatsapp.

Serviço

Concurso de Dança Seu Godofredo - Festival Lambateria no Círio Ano 7

Local: NaBêra (Rua São Boaventura, 268 - Cidade Velha - Belém/PA)

Data: 11 de outubro de 2024 (sexta-feira que antecede o Círio)

Ingressos: A partir de R$ 60 / Meia entrada (estudantes, prof. da rede pública, profissionais da saúde): R$ 50 / Ingresso inteiro a R$ 100 / Vendas antecipadas no Sympla com taxa do aplicativo ou por PIX pelo whatsapp 91 98025-1028.