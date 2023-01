Centro de Dança Ana Unger apresenta espetáculo de encerramento do curso de férias de inverno

A dança desenvolve a coordenação motora, agilidade, ritmo, além de contribuir para a autoestima das pessoas. E ter a oportunidade de exercer essas atividades desde cedo é um privilégio ainda maior. Quem pode falar melhor sobre o tema é a empresária, bailarina e coreógrafa Ana Unger, que apresenta o espetáculo de Encerramento do 21º Curso de Férias do seu centro de dança. O evento será realizado neste sábado (14), a partir das 19h, no auditório do Colégio Acrópole.

Segundo a empresária e bailarina, Ana Unger, “nosso curso de férias proporciona uma vivência única, pois nossos alunos experimentam várias modalidades, entre três a cinco horas de aula, todos os dias com profissionais renomados, como os professores solistas do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, Deborah Ribeiro e Ivan Franco. No sapateado, contamos com o jovem sapateador prodígio, com carreira internacional, Lucas Bazanella e a doutora em dança, Rosana Rosário (Gyrokinesis). O fisioterapeuta Arthur Furtado também faz parte do nosso time junto com Carlos Eduardo”, comentou.

Ana destacou ainda que foram preparadas apresentações especiais para esta noite. “Serão apresentados trechos dos ballets de repertório: A Bela Adormecida, O Corsário, Giselle e coreografias com salsa tap, além dos solos dos professores Lucas Bazanella e Tiago Assis Pilates. O público poderá assistir jovens talentos e bailarinos com excelente virtuosismo técnico, tanto de Belém como de outros estados, ensaiados pelos mestres pás de deux, conjunto e solos. Mostraremos o resultado da oficina de iniciantes na modalidade de sapateado com apenas cinco aulas”, concluiu.

Agende-se

“Espetáculo de Encerramento do Curso de Férias”

Data: 14/01

Hora: 19h

Local: Auditório do Colégio Acrópole (Av. João Paulo II, 10 - Souza, Belém - PA, 66613-365)