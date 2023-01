Inscrições para a Escola de Música, Dança e Teatro em Canaã dos Carajás abre nesta terça-feira (02)

Uma boa notícia para quem mora em Canaã dos Carajás e gosta de música, dança ou teatro: a partir desta terça-feira, 03/01, a Escola de Música, Dança e Teatro da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás inicia as inscrições para preenchimento das vagas ofertadas em 2023 em sete modalidades.

Neste ano, a Casa da Cultura, espaço que integra o Instituto Cultural Vale, além de ofertar cursos regulares para crianças e adolescentes, abrirá turmas de canto, violão e teatro para o público adulto. Além disso, os cursos de musicalização e percussão retomam para a grade curricular da escola, que oferece gratuitamente todas essas atividades.

Quem tiver interesse em participar das aulas de ballet clássico pode se inscrever de 03 a 22 de janeiro, por meio de um formulário virtual disponibilizado pela escola. Para ter acesso ao documento, os pais ou responsáveis legais pelo estudante que deseja participar da seleção devem entrar em contato pelo número (94) 99249-1549.

As próximas etapas serão um sorteio no dia 03 de fevereiro e, depois, a matrícula dos candidatos sorteados, marcada para o período de 06 a 16 de fevereiro. Crianças de três a 11 anos podem participar dessa modalidade. Agora, para quem deseja participar das aulas de música ou teatro, a matrícula poderá ser feita a partir do dia 03 de janeiro, diretamente na Casa da Cultura, que fica localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, no Jardim das Palmeiras. O atendimento é feito de segunda a sexta, das 8h às 12h ou das 14h às 18h. No ato da matrícula, é necessário apresentar RG e CPF do aluno e do seu responsável legal, além de comprovante de residência.

Localizada no município de Canaã dos Carajás, que fica a mais de 770 quilômetros da capital paraense, a Escola de Música, Dança e Teatro da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás funciona desde 2016 e oferta cursos gratuitos para a população nas modalidades de canto, flauta doce, violão, percussão, musicalização, teatro e ballet clássico.

As vagas são distribuídas seguindo o padrão de 60% para alunos matriculados em escolas públicas municipais e as demais vagas (até 40%) para alunos matriculados em escolas particulares. Parte delas é preenchida a partir de sorteios públicos que ocorrem no início de cada período letivo.