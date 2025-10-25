Centro Cultural Banco da Amazônia tem mostra sobre Mandela neste domingo (26)

O Centro Cultural Banco da Amazônia já integra o circuito cultural de Belém, e abre as portas, neste final de semana, na avenida Presidente Vargas, próximo ao Theatro da Paz e ao cinema Cine Olympia, com entrada gratuita para a mostra sobre Nelson Mandela, das 9h às 13h.

A exposição “Mandela – Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África e pela Fundação Nelson Mandela, vai ficar em cartaz, para apreciação dos paraenses, com 50 painéis de fotografias e uma instalação audiovisual sobre a vida de Mandela, da infância, luta contra o apartheid e os 27 anos de prisão, à histórica eleição como o primeiro presidente negro da África do Sul.

O Centro funciona no prédio histórico do Banco da Amazônia, e tem uma estrutura moderna com três galerias, biblioteca, minilab de inteligência artificial, seis salas de oficina, restaurante e café.

Mostra sobre Mandela garante acessibilidade

A coordenadora de comunicação do Instituto Brasil África, Elisa Parente, explica que a exposição também foi pensada para promover acessibilidade para dificientes visuais. Todos os painéis da exposição contam com a audiodescrição e narração dos textos. “Recursos que permitem que pessoas com deficiência visual ou com diferentes formas de percepção possam vivenciar plenamente a experiência”, menciona Parente.

O público pode acessar o conteúdo acessível por meio de um QR Code na entrada da exposição. A ferramenta direciona o visitante a uma plataforma personalizada com todos os áudios que contam a trajetória e o legado de Nelson Mandela.

Foram investidos R$ 30 milhões no Centro Cultural, o primeiro ligado a uma instituição financeira pública federal, que reafirma o compromisso com a cultura e o desenvolvimento regional. Para o presidente do Banco da Amazônia, Luiz Lessa, o local “coloca Belém na rota do turismo internacional”.

Serviço:

O Centro Cultural Banco da Amazônia abre neste domingo (26), das 9h às 13h, com entrada gratuita.

Funcionamento durante a semana: segunda a sexta, das 14h às 20h

Local: avenida Presidente Vargas, 800, no bairro Campina, em Belém.