Centro Cultural Atores em Cena apresenta musical produzido durante a pandemia

Mesmo com todos os desafios devido a pandemia do novo coronavírus, o Centro Cultural Atores em Cena conseguiu não apenas formar mais uma turma de atores, como produzir um espetáculo. O musical será apresentado na próxima quinta-feira (15), pelos alunos concluintes de uma turma ministrada durante a pandemia. A trama se trata de uma adaptação de “The Rocky Horror Show”, e desfrutará do magnífico show da meia noite.

A turma de alunas foi realizada durante a pandemia e contou com alguns desafios como conta o gestor cultural, produtor e fundador da Atores em Cena, Gê Souza. “A turma nasceu ainda na pandemia, após o primeiro lockdown, naquele período de flexibilização, porém em seguida nos deparamos com o segundo lockdown. E consequentemente nosso primeiro desafio, dar aulas de teatro totalmente online. Mas conseguimos nos adaptar, sempre pensando e respeitando todas as regras de segurança da covid-19”, explicou Gê.

Segundo o diretor, tudo foi feito com muito cuidado, mesmo com todos os desafios, até mesmo para achar o lugar da apresentação. “A ideia de fazermos os espetáculos em nosso próprio casarão é uma novidade tanto para o público quanto para nós, sempre fazíamos nossos espetáculos para apresentar em teatros, e com essa pandemia e o fechamento das casas de espetáculos tradicionais (teatros) resolvemos assumir o espaço que temos, um casarão lindo cheio de possibilidades, salas, quintal. É um teatro de bolso que já havíamos inaugurado antes da pandemia, mas que agora pretendemos manter com programações contínuas, é mais um espaço de apresentação que a cidade ganha”, destacou.

Os professores e diretores André Launé, Luiza Barros, Victória Aben-Athar e Yasmin Magno dividiram os alunos em dois elencos, que apresentarão duas sessões. Foram trabalhadas diferentes técnicas desde reconhecimento da melodia, aulas de canto até preparação corporal e técnicas de teatro e dança. Foram quatro meses de aulas focadas no conteúdo das áreas que compõem o teatro musical até a realização das audições, e dois meses de montagem.

De acordo com a diretora de produção e coordenadora do curso, Raíssa Gama, o espetáculo surge de uma parceria. “O curso foi uma parceria feita entre o Centro Cultural Atores em Cena e a Companhia Discrepantes de teatro musical. Coordenar a turma e dirigir a produção dos alunos têm sido uma experiência linda e diferente para mim, pois apesar de já termos alguns trabalhos voltados para essa área, nunca tínhamos conduzido uma turma regular, então acabou sendo novo para todos nós”, afirmou.

O professor e diretor geral, André Launé não esconde o orgulho do projeto. “Temos uma turma com alunos maravilhosos, estar à frente disso junto com as outras professoras foi extremamente prazeroso. Na metade do curso nós entramos em processo de audição, para ajudar a definir os papéis que os alunos teriam na nossa finalização, e esse foi um ponto importantíssimo para termos o espetáculo que temos hoje. Rocky Horror é uma obra cheia de loucuras e devaneios, e foi preciso entrar nesse mundo para poder montar um espetáculo que fizesse jus ao que a obra pede”. O evento acontecerá no próprio casarão do Atores em Cena atendendo a todas as recomendações dadas pelas autoridades de saúde, como uso obrigatório de máscara, higienização e espaçamento entre os lugares.

Agende-se!

The Rocky Horror Show - Finalização da Turma de Teatro Musical

LOCAL: Casarão do Centro Cultural Atores em Cena - Avenida Nazaré 435, entre Benjamin Constant e Rui Barbosa.

Data: quinta, 15, às 19h e 20h30

Valor: R$ 20,00