Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

CENA BIS: Marine Sunset finaliza domingo do Círio em grande estilo em Belém

O evento teve apresentações dos grupo Menos é Mais, Di Propósito, É o Tchan e diversos outros artistas

Gustavo Vilhena*
fonte

Duzão e Marvvila cantaram no palco do Marine Sunset no último domingo (12). (Adriano Nascimento/O Liberal)

No último domingo (12), Dia das Crianças e também do Círio de Nazaré, o Espaço Náutico Marine Club, em Belém, recebeu grandes apresentações em mais uma edição do Marine Sunset. O público acompanhou performances de Dilsinho, Mariza Black, Thiago Soares, Marvvila, DJ Cayan e dos grupos Menos é Mais, É o Tchan e Di Propósito, que transformaram o fim de tarde e a noite em momentos de celebração, emoção e muita dança.

VEJA MAIS

image Menos é Mais se apresenta em Belém no domingo do Círio
Grupo brasiliense volta à capital paraense e destaca o desejo de participar das romarias do Círio de Nazaré e a energia do público

image Cena Bis: Bruno e Marrone, Ferrugem e Simone Mendes agitam o fim de semana dos paraenses
As apresentações ocorreram na sexta, no sábado e no domingo, em Belém

Shows marcaram o domingo do Círio de Nazaré

Marine Sunset

As apresentações de DJ Cayan, Thiago Soares, Dilsinho e Mariza Black embalaram o público, que assistiu ao pôr do sol em clima de festa. Um dos momentos mais marcantes foi o show de Mariza Black, que emocionou os presentes ao interpretar “Eu Sou de Lá”, canção eternizada na voz de Fafá de Belém. A música, uma das mais conhecidas do repertório paraense, ganhou ainda mais força no domingo do Círio.

Grupos animaram o público com sucessos nacionais

As performances dos grupos Menos é Mais e Di Propósito fizeram a multidão cantar grandes sucessos do pagode, como “Vida Vazia” e “Bebe Vem Me Procurar”. Durante o show do Menos é Mais, a cantora Marvvila subiu ao palco e apresentou alguns de seus hits ao lado de Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. O grupo brasiliense também incluiu lançamentos recentes, como “P de Pecado” e “Pela Última Vez”, gravada em parceria com o cantor Nattan.

Próxima edição do Marine Sunset já tem atrações confirmadas

O grupo Di Propósito, liderado pelo vocalista Kayque, também animou o público com músicas conhecidas, como “Manda Áudio” e “Princesinha”. Formado por Laycon (voz), Xandy (pandeiro), Acerola (surdo), Matheusinho (cavaco), Gegê (percussão) e Pedrinho (tantan), o grupo interagiu com os fãs e posou para fotos durante a apresentação.

O Marine Sunset retorna no domingo do Círio de 2026, com Thiaguinho, Sorriso Maroto e outras atrações que ainda serão divulgadas.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

marine sunset

Círio de Nazaré

belém

Dilsinho

menos é mais

Marvvila

música ao vivo

shows em belém
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CINEMA

COP 30: Cinema Líbero Luxardo exibe 40 obras sobre a Amazônia gratuitamente

'Amazônia: Memórias para o Futuro' traz para Belém cineastas e lideranças, atualizando debates que terão na COP 30 seu palco mais quente.

13.10.25 15h40

CULTURA

32º FIDA reúne apresentações de dança e oficinas, em Belém, no mês de outubro; confira a programação

Festival Internacional de Dança da Amazônia ocorre entre 15 e 19 de outubro com atrações nacionais e internacionais e atividades abertas ao público

13.10.25 9h00

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

CÍRIO MUSICAL 2025

VÍDEO: Anjos de Resgate dedica show em Belém ao integrante que se recupera do câncer

Grupo católico celebrou 25 anos de carreira com show gratuito na Concha Acústica da Praça Santuário

12.10.25 21h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

E SE ESSA MODA PEGA?!

VÍDEO: Romeiros cantam brega durante Trasladação do Círio e vídeo viraliza nas redes sociais

A música “Ao Pôr do Sol”, de Teddy Max, tocada pelo DJ Dinho Tupinambá, buscou aliviar o cansaço dos romeiros durante a procissão

12.10.25 23h34

PROGRAMA

Patrícia Poeta conhece história de fé de bailarina que dança como promessa no Círio de Nazaré

A apresentadora ouviu o relato durante o programa 'Encontro com Patrícia Poeta'

13.10.25 10h39

TELEVISÃO

Patrícia Poeta destaca cultura do Pará em ‘Encontro’ especial de Belém; veja imagens

O "Encontro com Patrícia Poeta" foi exibido nesta segunda-feira (13) em edição especial dedicada ao Círio de Nazaré, direto de Belém,

13.10.25 11h07

Círio de Nazaré

Famosos são recebidos na Varanda de Nazaré durante a Trasladação do Círio

Tati Machado e Malu Galli receberam presentes dos remeiros durante o momento

11.10.25 21h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda