CENA BIS: Marine Sunset finaliza domingo do Círio em grande estilo em Belém

No último domingo (12), Dia das Crianças e também do Círio de Nazaré, o Espaço Náutico Marine Club, em Belém, recebeu grandes apresentações em mais uma edição do Marine Sunset. O público acompanhou performances de Dilsinho, Mariza Black, Thiago Soares, Marvvila, DJ Cayan e dos grupos Menos é Mais, É o Tchan e Di Propósito, que transformaram o fim de tarde e a noite em momentos de celebração, emoção e muita dança.

VEJA MAIS

Shows marcaram o domingo do Círio de Nazaré

Marine Sunset

As apresentações de DJ Cayan, Thiago Soares, Dilsinho e Mariza Black embalaram o público, que assistiu ao pôr do sol em clima de festa. Um dos momentos mais marcantes foi o show de Mariza Black, que emocionou os presentes ao interpretar “Eu Sou de Lá”, canção eternizada na voz de Fafá de Belém. A música, uma das mais conhecidas do repertório paraense, ganhou ainda mais força no domingo do Círio.

Grupos animaram o público com sucessos nacionais

As performances dos grupos Menos é Mais e Di Propósito fizeram a multidão cantar grandes sucessos do pagode, como “Vida Vazia” e “Bebe Vem Me Procurar”. Durante o show do Menos é Mais, a cantora Marvvila subiu ao palco e apresentou alguns de seus hits ao lado de Duzão, Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga. O grupo brasiliense também incluiu lançamentos recentes, como “P de Pecado” e “Pela Última Vez”, gravada em parceria com o cantor Nattan.

Próxima edição do Marine Sunset já tem atrações confirmadas

O grupo Di Propósito, liderado pelo vocalista Kayque, também animou o público com músicas conhecidas, como “Manda Áudio” e “Princesinha”. Formado por Laycon (voz), Xandy (pandeiro), Acerola (surdo), Matheusinho (cavaco), Gegê (percussão) e Pedrinho (tantan), o grupo interagiu com os fãs e posou para fotos durante a apresentação.

O Marine Sunset retorna no domingo do Círio de 2026, com Thiaguinho, Sorriso Maroto e outras atrações que ainda serão divulgadas.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)