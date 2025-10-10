Menos é Mais se apresenta em Belém no domingo do Círio

Um dos grupos mais populares do pagode nacional, o Menos é Mais retorna a Belém para uma nova apresentação no Marine Sunset, neste domingo (12), dia do Círio de Nazaré. O evento reúne nomes conhecidos da música brasileira, como Di Propósito, Thiago Soares, Marvvila, Mariza Black e o icônico É o Tchan. Durante mais uma visita à capital paraense, o grupo celebrou a recepção calorosa do público e manifestou o desejo de participar de uma das romarias do Círio.

Formado em Brasília, o Menos é Mais é reconhecido pelo repertório variado, que mistura canções animadas, românticas e emocionantes. Integrado por Duzão (vocal), Gustavo Goes, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga (percussão), o grupo atrai multidões por onde passa e costuma destacar a energia diferenciada do público paraense.

Grupo elogia energia do público do Pará

“É impressionante quando a gente começa a trocar energia com a galera do Pará. O quanto o paraense canta as músicas e recebe a gente bem — nos aeroportos, no hotel, enfim, em todos os lugares em que a gente esbarra com os fãs. No Círio, eu acho que é ainda mais especial, porque é o momento em que a cidade está realmente em festa, com uma energia muito forte e a fé renovada”, destacou o vocalista Duzão.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Gustavo Goes afirmou que realizar mais um show em Belém, especialmente no domingo do Círio, torna o momento ainda mais marcante e cheio de emoção.

“Com certeza vai ser um momento muito especial para o Menos é Mais, tanto quanto já foi em outras vezes em que estivemos presentes no Círio de Nazaré. É muito legal e importante pra gente estar nessa data, porque a cidade se comporta de uma maneira diferente. O paraense sempre foi muito receptivo, mas eu sinto que a energia está muito maior nesse momento, com a cidade lotada e as ruas em festa. Acho que a gente chega pra somar com um pouquinho de música nesse momento tão especial”, contou o percussionista.

Menos é Mais quer participar das romarias do Círio

Ainda sobre o Círio de Nazaré, Gustavo revelou o desejo do grupo de participar de alguma romaria em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré e ressaltou a importância cultural e simbólica da festividade.

“Já estivemos presentes no Círio de Nazaré e também gostaríamos, com certeza, de estar em algumas romarias e outros momentos importantes, porque eu acho que o Círio não é apenas um evento relevante no calendário religioso do Norte, mas culturalmente para todo o Brasil. Tudo que envolve essa data é muito forte, marcante e simbólico. Estar presente num momento desse é realmente um divisor de águas na nossa vida”, frisou.

Show promete marcar o domingo do Círio

Segundo Duzão, o público pode esperar a melhor versão do Menos é Mais nesta apresentação. “O público pode esperar o melhor do Menos é Mais, porque o grupo está realmente preparado para um show em Belém! A gente guarda muita energia pra chegar e conseguir corresponder à expectativa do público, que é sempre muito caloroso com a gente. Estamos vivendo um momento muito legal da nossa carreira, com várias músicas novas e o nosso novo projeto, lançado no início do ano, chamado Molho. Estamos preparando um show especial, e domingo vai ser um dia incrível para o Menos é Mais. Tenho certeza de que também vai ser um evento inesquecível no Marine Sunset”, concluiu o vocalista.