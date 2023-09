Celso Portiolli e o 11 de setembro: Entenda a relação do apresentador com o ataque às Torres Gêmeas

O meme envolvendo Celso Portiolli e o trágico atentado do 11 de setembro voltou a viralizar nas redes sociais e ficou entre os assuntos mais comentados. O nome do apresentador do SBT tem sido associado a essa data de maneira peculiar e se tornou uma tradição online que viraliza anualmente.

Em 11 de setembro de 2001, o mundo assistiu aos ataques coordenados da Al Qaeda aos Estados Unidos, que resultaram na destruição das Torres Gêmeas do World Trade Center. No entanto, em algum momento, alguns brasileiros decidiram criar uma brincadeira envolvendo Celso Portiolli e o atentado. A origem exata desse meme é difícil de dizer, mas o que é certo é que ela começou a se popularizar em 2019, quando uma pessoa criou uma página no Facebook dedicada exclusivamente a essa "ligação".

A página chamada de "Celso Portiolli não teve nada a ver com o 11 de setembro" viralizou e milhares de pessoas aderiram ao meme. O próprio apresentador não apenas aceitou a brincadeira, como também está sempre reproduzindo essa piada que parece não ter fim.

Celso Portiolli entra na brincadeira

Apesar de não entender muito bem a origem do meme, Celso Portiolli entra na brincadeira e muitas vezes usa seu programa para fazer a piada. Durante o "Domingo Legal" de ontem, Celso criou um "momento de tensão" quando o convidado disse que fazia aniversário na data do atentado.

Em outro momento no quadro "Passa ou Repassa", uma das provas era empilhar e equilibrar cubos mágicos, como torres, e o apresentador aproveitou a oportunidade para falar do meme. "Por falar em torre lembrei de 11 de setembro que tantam falam do meu nome. E eu não tenho nada a ver", disse.

Além disso, Celso Portiolli alimenta as teorias com publicações enigmáticas que sempre geram discussões na internet.

Memes e montagens

Montagens e imagens engraçadas são frequentemente criadas como parte dessa brincadeira, muitas vezes retratando Celso Portiolli em situações fictícias, como vestido com roupas árabes ou dentro de um avião. Os comentários se dividem entre quem tenta provar que o apresentador tem ligação com o atentado, quem tenta o defender das acusações e quem não entende nada da piada. Veja alguns memes:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)