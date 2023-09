'Zé Pequeno' fala de peixe frito com açai, banho de rio e momento que dormiu em praça no Pará

O que você faria se encontrasse o Zé Pequeno em um banco de praça? Foi desse jeito que dois policiais encontraram o ator Leandro Firmino em 2010, no Pará. O artista retornava para o Rio de Janeiro após uma temporada de quatro meses em Viseu, município paraense.

Leandro Firmino ficou conhecido como o Zé Pequeno, no filme Cidade de Deus, em 2002. O longa foi sucesso mundial e fez parte de vários festivais, e até hoje é um dos filmes brasileiros mais assistidos.

VEJA MAIS

O ator conheceu um casal de paraenses na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, e resolveu passar uma temporada com os amigos em terras paraenses. Ele contou essas histórias em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. O bate papo completo vai ao ar neste sábado (16).

“Eu morei durante quase quatro meses em Viseu. Morei com um casal de amigos meus, foi muito bacana. Tomei açaí todo dia, comia peixe fresquinho, tomava banho de rio. Foi um momento bem bom da minha vida. Eu experimente açaí com tudo, com peixe é muito bom. Eu comento com o pessoal aqui: vocês têm que comer açaí com peixe. Eles ficam surpresos, eu digo: Não é esse açaí que vocês compram cheio de xarope de guaraná e açúcar, é a fruta mesmo, na real. Conheci muita gente legal nesse período”, relembra.

O ator conta que tomava açaí todos os dias, e se encantou com o acolhimento dos paraenses.

A história dos policias também foi contada também por ele. Na ocasião, ele perdeu o voo de retorno para o Rio de Janeiro e resolveu esperar em uma praça. Os agentes encontraram Leandro, que estava com um amigo. O quarteto foi para uma festa regional.

“Lembro que nessa ocasião, eu fui parar em uma festa de aparelhagem. Fui no Super Pop, incrível, impressionante. A aparelhagem interage com as pessoas. Lembrei um pouco do Carnaval carioca, acho que uma mescla com o baile funk. Foi um momento incrível da minha vida. Começa a soltar os fogos”, conta.

“Ainda fui no Rubi Saudade, que toca mais os bregas antigos, vi o pessoal dançando e é muito difícil. Mas é muito legal ver as pessoas dançando. Até então eu não conhecia o Pará, só via na televisão, quanto eu tive essa oportunidade de viver, foi um tempo muito bacana para poder conhecer a cultura. As pessoas são hospitaleiras, é uma outra parte do Brasil”, acrescenta.

A conexão de Leandro com Pará foi tanta, que ele contou para a sua esposa Letícia da Hora, que ao lado da mãe e do filho do casal resolveu passar férias em julho deste ano por aqui.

“Minha sogra adorou. Eles foram na Ilha do Marajó, ficaram encantados com tudo que é muito bonito. Infelizmente a maioria dos brasileiros não conhece”, finaliza o artista.