Ator de 'Cidade de Deus' vive em situação de rua e cita luta em Belém

O ator Rubens Sabino da Silva, que interpretou Neguinho no filme "Cidade de Deus", vive em situação de rua, no Rio de Janeiro. Rubens tinha 18 anos e já vivia nas ruas quando gravou suas cenas para o longa premiado. Em 2003, foi preso por roubar a bolsa de uma mulher dentro de um ônibus.

“Cometi um crime e me arrependo muito. Eu era muito moleque, fiz essa idiotice. Depois que eu fui preso, a produção de 'Cidade de Deus' me embarcou para Belém do Pará e fiquei três anos internado num centro de recuperação. Como é que um ator assiste à premiação do Oscar de um filme de que ele é um dos principais dentro de uma clínica de reabilitação? Eu vi pela TV a festa acontecendo num hotel aqui do Rio, todos reunidos, e eu afastado. Era pra ser o auge da minha vida. Eu me fechei pra tudo, não tenho contato com mais ninguém do elenco”, disse.

Nos últimos anos, Rubens seguiu mendigando por aí. “Eu ando por várias cidades do Rio, São Paulo, Minas, Sul do país. Vou pedindo esmola e que me paguem passagens. Às vezes, vou para lugares distantes, achando que ninguém vai me reconhecer. Eu não tenho casa, minha morada é o mundo”, completou.