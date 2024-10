Zé Neto retorna aos palcos em show durante retiro católico após pausa para tratar depressão

O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, utilizou as redes sociais para mostrar aos fãs que estar retornando aos poucos para as atividades artísticas. Após se afastar para tratar uma depressão, ele se apresentou ao lado do parceiro Cristiano em um retiro católico, no último domingo (20/10).

Assista:

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, ele aparece ao lado da dupla cantando músicas religiosas, ambos vestindo camisetas com a imagem do Papa João Paulo II. “Leve o evangelho, e se necessário fale”, diz a legenda.

Este não foi a primeira participação religiosa de Zé Neto desde anunciou o afastamento. Recentemente, ele participou de uma transmissão ao vivo no YouTube, onde cantou com o frei Gilson.

Relembre

Em agosto deste ano, a equipe de comunicação do artista publicou uma nota no perfil da dupla no Instagram, informado que Zé Neto passaria por um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, o que resultará na suspensão de todas as atividades da dupla pelos próximos 90 dias.