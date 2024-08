Zé Neto, dupla de Cristiano, cancela shows para cuidar da saúde mental: ‘90 dias’

A dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano anunciou uma pausa na carreira devido a questões de saúde envolvendo Zé Neto. Em comunicado oficial publicado no perfil da dupla no Instagram, na noite desta quinta-feira (22/8), foi informado que o cantor passará por um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, o que resultará na suspensão de todas as atividades da dupla pelos próximos 90 dias.

“Em virtude de um tratamento para depressão e síndrome aguda do pânico, a qual o cantor Zé Neto será submetido, a partir de hoje, 22/08/2024, a agenda da dupla Zé Neto & Cristiano será suspensa nos próximos 90 dias”, explica o começo da nota publicada no Instagram.

A notícia pegou os fãs de surpresa, e a equipe da dupla pediu apoio e compreensão durante esse período delicado. "Agradecemos o carinho e compreensão de todos! Como vocês, estamos em oração para a plena recuperação de nosso Zé Neto", dizia o comunicado, expressando a esperança de que o cantor se recupere logo.

Relembre

Em 2023, a dupla enfrentou um acidente de carro de Zé Neto e uma complicação de saúde do filho recém-nascido de Cristiano.

Os artistas já haviam se envolvido em discussões políticas e outros problemas de saúde de Zé Neto. No mês passado, a agenda de shows da dupla já havia sido cancelada. À época, a razão foi uma pneumonia de Zé Neto.