Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, é diagnosticado com infecção e precisa se afastar dos palcos

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana. Por conta disso, ele precisará ficar de repouso durante sete dias.

Os shows da dupla retornam no dia 1º de agosto.

A informação foi dada nesta terça-feira (23), através da assessoria da dupla, que divulgou um comunicado pontuando que as apresentações marcadas para o fim deste mês serão canceladas.

VEJA MAIS

"Comunicado: o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana, e, para cumprir o tratamento, ficará afastado por sete dias. Os shows citados abaixo serão cancelados, e as apresentações da dupla serão retomadas a partir de 1º de agosto".

Ou seja, a dupla não se apresenta no próximo dia 24, em Mandirituba, no Paraná; dia 25, em Marechal Cândido, no Paraná; dia 26, em Belo Horizonte, Minas Gerais; dia 27, em Catalão, Goiás; dia 28, em Divinópolis de Goiás, em Goiás.

O sertanejo ainda não se pronunciou em suas redes sociais.