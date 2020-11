Yasmin Brunet dá repaginada no bumbum

Adepta de um estilo de vida saudável, com muitos exercícios físicos, Yasmin Brunet, de 32 anos de idade, conta que mudou a rotina na pandemia. “Parei de me exercitar e passei a comer sem restrições. Agora estou voltando ao meu ritmo normal, mais saudável. Estava sentindo falta”, conta a modelo, que passou boa parte da quarentena em Maresias, litoral de São Paulo, na casa do namorado, o surfista Gabriel Medina.

Mas agora com a vida retomando a ordem aos poucos, ela aproveitou para investir em alguns procedimentos estéticos, principalmente para a área do bumbum. Yasmin se submeteu a aplicações do bioestimulador de colágeno Radiesse - que também é usado por Juliana Paes e Rafa Kalimann.

De acordo com a dermatologista de Yasmin, Dra.Clarissa Rittes, de São Paulo, a partir dos 30 anos, o colágeno natural começa a ser degradado e a diminuir em quantidade. “Como resultado, a pele perde a firmeza”, diz a profissional. É aí que entra a atuação do Radiesse, um injetável biocompatível com o organismo e totalmente absorvido pelo corpo que estimula a produção natural de colágeno e age na flacidez.

A modelo ainda conta outros cuidados de beleza que costuma fazer. “Como sei que água muito quente faz mal para a pele, tento maneirar nisso, e estou tentando beber bastante água, algo que não é meu costume.”

Surfando há algum tempo, ela explica que precisou redobrar os cuidados com a pele e cabelo. “Hidrato tudo em dobro”. E diz ainda qual é o segredo para ter um bronzeado bonito: filtro solar e hidratante pós-banho. “Fora isso tem alimentos que ajudam a estimular a melanina da pele e ajudam no bronze.”