Xuxa passa por transplante para curar condição genética

Xuxa Meneghel revelou ter se submetido a um transplante capilar para tratar a alopecia androgenética, condição conhecida como calvície. O procedimento foi realizado há cerca de 20 dias. A apresentadora detalhou o processo durante uma entrevista ao Jornal Extra.

Segundo Xuxa, a técnica utilizada envolveu a retirada de fios da parte de trás da cabeça, que foram implantados na área frontal e no topo da cabeça. A apresentadora explicou que os fios implantados devem cair nos próximos meses e dar lugar ao crescimento de novos cabelos.

“Estou nesse processo, inclusive para incentivar outras mulheres com alopecia. Homens costumam recorrer ao implante, a gente não. Eu quero muito que o meu dê certo para que as mulheres também tenham essa vontade de fazer”, disse ao Extra.

Além do transplante capilar, Xuxa passou por uma cirurgia no joelho no início do ano. Ela afirmou que os procedimentos foram realizados para que ela possa estar totalmente recuperada para a turnê “O Último Voo da Nave”, prevista para estrear no segundo semestre de 2025.

Xuxa mencionou que os ensaios para os shows devem começar entre junho e julho e que pretende incluir coreografias dinâmicas em suas apresentações.