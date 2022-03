Xamã 'para' estação de Metrô, faz show surpresa e fãs repercutem na web; vídeo

Quem estava tentando voltar para casa, na tarde desta quarta-feira (23), na estação Sé do Metrô, em São Paulo (SP), teve uma surpresa animadora. É que o cantor de Xamã, de rap e R&B, fez um show gratuito na plataforma. Alguns vídeos, com os principais sucessos do cantor, foram registrados pelos fãs e postados nas redes sociais.

A programação é um aquecimento do que pode ser presenciado no Lollapalooza Brasil, que começa na próxima sexta-feira (25). Xamã conseguiu, por alguns minutos, interromper o fluxo de um dos lugares mais movimentados da capital paulista ao embalo do hit ‘Malvadão’. Veja:

O pocket show durou 30 minutos. No Twitter, muitos fãs ficaram chateados por não conseguiram participar da programação.

VEJA MAIS