Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify, na semana. Confira as músicas mais tocadas.

Falecida há quase quatro meses em um acidente aéreo, Marília Mendonça continua sendo um fenômeno de público. O Spotify divulgou a lista dos artistas mais ouvidos na plataforma, na semana que antecedeu o feriado de Carnaval, de 18 a 24 de fevereiro, e lá está a Rainha da Sofrência em primeiro lugar.

A música da sertaneja com maior número de execuções na plataforma é "Troca de Calçada, com 132 milhões. Porém, ela aparece com outras duas faixas entre as mais tocadas da semana: "Mal Feito- ao vivo", parceria com Hugo & Guilherme, e "Vai lá em casa hoje", parceria com George Henrique & Rodrigo.

Na sequência, os artistas mais ouvidos da semana foram: Henrique & Juliano, Maiara & Maraisa, Zé Felipe, Gusttavo Lima, Jorge & Mateus, Xamã, Pedro Sampaio, Mainstreet e Zé Neto e Cristiano.

Apesar dos sertanejos dominarem a lista dos artistas mais ouvidos, nem todos esses tiveram músicas entre as 10 mais tocadas na semana.

Confira as músicas mais tocadas:

1º) "Malvadão" de Xamã com DJ Gustah e Neobeats;

2º) "Dançarina", de Pedro Sampaio com MC Pedrinho;

3º) "Malvada", de Zé Felipe;

4º) "Mal feito", de Marília Mendonça com Hugo & Guilherme,

5) "212", Chefin e Mainstreet;

6º) "Bloqueado" ao vivo, de Gusttavo Lima;

7º) "Vai lá em casa hoje", de George Henrique & Rodrigo com Marília Mendonça;

8º) "Molhando o volante", de Jorge & Mateus;

9º) "Pandora", do DJ Matt, Mneor MC, MC GP e Vulgo FK;

10º) "Depende", do DJ Guuga, Wesley Safadão e Zé Felipe.