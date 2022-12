Wanessa Camargo nega participação no BBB 23: 'Esse ano não vai acontecer'

Após o colunista Leo Dias, do Portal Metrópoles, afirmar que Wanessa Camargo era um dos nomes confirmados para integrar no grupo "Camarote" do BBB 23, a cantora resolveu se pronunciar, na madrugada de quinta-feira (08), para negar qualquer participação no reality.

Por meio dos stories do Instagram, Wanessa alegou que não costuma se manifestar sobre notícias da sua vida, mas que essa precisava desmentir. "Seguinte: eu não costumo vir aqui para ficar desmentindo histórias que falam da minha vida, porque há 22 anos eu ouço mentiras e algumas eu tenho que vir falar, e algumas eu acho que o tempo é sábio, e as pessoas que me conhecem dizem mais do que qualquer mentira que possa ser inventada", iniciou a filha de Zezé Di Camargo.

"Mas como hoje até os meus amigos próximos, inclusive parte da minha equipe, ficaram questionando isso, achando que poderia ser verdade [estar no BBB], eu preciso vir aqui falar: não, eu não vou pro BBB. Não estou cotada, não, nem falei com ninguém", completou ela, afirmando que já tem uma agenda de shows para janeiro e férias marcadas com as crianças. "Esse ano, acho que eles estão um pouco atrasados. Realmente no ano passado corria assim essa possibilidade de acontecer, não aconteceu, e esse ano não vai acontecer", pontuou.

Wanessa Camargo é mais uma das citadas pelo Leo Dias, que anteriormente confirmou a presença certa de Lucas Lucco. Nomes como Xamã, Yasmin Brunet, Isabella Santoni e Bruna Griphao também já foram cogitados.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)