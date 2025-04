Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', perde R$ 4,5 bilhões; entenda

Mesmo com a bilheteria recorde de R$ 200 milhões em bilheteria e o Oscar de Melhor Filme Internacional para Ainda Estou Aqui, Walter Salles viu sua fortuna encolher em R$ 4,5 bilhões no último ano. O cineasta, um dos mais ricos do mundo, é herdeiro da família Moreira Salles, fundadora do Unibanco.

Segundo um levantamento da Forbes divulgado nesta terça-feira (1), Salles ainda mantém um patrimônio estimado em R$ 25 bilhões. Com isso, ocupa o 801º lugar na lista global de bilionários e é o 12º brasileiro mais rico do ranking.

Seus irmãos, João Moreira Salles, Pedro Moreira Salles e Fernando Roberto Moreira Salles, também registraram perdas, que chegaram a R$ 5,68 bilhões. Entre eles, Pedro e Fernando, responsáveis pelas operações financeiras do banco da família, continuam como os mais ricos, figurando no top 10 dos bilionários brasileiros, com fortunas de R$ 34,6 bilhões e R$ 36,9 bilhões, respectivamente.

O sucesso de Ainda Estou Aqui

"Ainda Estou Aqui" acompanha a trajetória da família Paiva, centrando-se na luta de Eunice para reconstruir sua vida após a prisão e desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).

Na adaptação cinematográfica, Fernanda Torres entrega uma interpretação marcante como Eunice, enquanto Selton Mello dá vida a Rubens. O filme foi aclamado pela crítica e recebeu três indicações ao Oscar: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

A produção fez história ao conquistar a estatueta de Melhor Filme Internacional, tornando-se a primeira vitória do Brasil nessa categoria na premiação mais prestigiada do cinema mundial.

