Viviane Batidão revela quais procedimentos estéticos fez no rosto: ‘Rica vírus me picou’

A cantora Viviane Batidão fez uma revelação que agitou as redes sociais e matou a curiosidade de vários internautas. A musa fez um comentário em uma publicação de uma conta de fofoca, no Instagram, e revelou quais os procedimentos estéticos fez para “melhorar” a aparência.

Tudo começou quando a conta “BelemFofoquei” fez um “antes e depois” de diversas celebridades famosas aqui no Pará. No entanto, o que não esperavam é que Viviane Batidão fosse comentar na postagem e contasse sobre as modificações fez no rosto.

“Santo botox , lentes pros dentes e rinoplastia. De resto é make e produção. Rica vírus me picou um dia”, brincou a cantora. Logo depois ela mostrou se divertir com a publicação e comentou um "Misericórdia”, seguido de várias rizadas.

Legenda (Reprodução: Instagram)

Logo depois, os fãs de Viviane comentaram e deixaram várias mensagens de carinho destacando a beleza da cantora. “Igual ao vinho! Temos que viver em melhoria contínua. O de dentro com o tempo sempre externa!”, comentou uma seguidora”. “Já era linda, só melhorou no nariz e os dentes branquinhos”, disse uma outra. Mas ainda teve alguns internautas que brincaram com a situação. “É a mesma?”, disse uma. “Essa é outra pessoa”.