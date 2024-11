Viviane Batidão presenteia Preta Gil com imagem de Nossa Senhora de Nazaré e fita do Círio; veja

A cantora Viviane Batidão encontrou a baiana Preta Gil e compartilhou no seu perfil no Instagram esse momento nesta quinta-feira (07). Cheio de emoção e fé, o encontrou foi marcado pelo carinho da paraense com a filha de Gil.

A cantora de tecnobrega presenteou Preta com uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e fitinha do Círio na cor azul. "Que Nossa Senhora te abençoe e interceda por você", disse Vivi.

"Aí que coisa linda, arrasou", disse Solange Almeida, que também participava do encontro.

A paraense ainda deu um abraço apertado em Preta demonstrando toda a admiração pela cantora. "Que Nossa Senhora interceda por você", completou.

A cantora, que a artista baiana faz tratamento para um tumor colorretal descoberto em janeiro de 2023, agradeceu muito pela lembrança.

O encontro entre Viviane Batidão e Preta Gil ocorreu no último dia 31 de outubro, quando a paraense participava do programa TVZ, do Multishow. Além de Solange, Gominho ainda estava presente. O influenciador também recebeu mimos de Vivi.