Viviane Araújo revela que pretende engravidar por inseminação artificial

Viviane Araújo, que é casada desde setembro deste ano com Guilherme Militão, revelou que pretende ser mamãe. A atriz, que está com 46 anos, falou aos fãs durante uma interação no Instagram que anda pesquisando sobre o assunto e até já possui o contato de um médico especializado em fertilização em vitro. Além disso, também afirmou que ela e o marido gostariam de adotar uma criança. As informações são do Portal IG.

Na conversa, Viviane disse que não congelou os óvulos quando era mais nova e que, por isso, pretende fazer uma inseminação artificial.

"Hoje eu tenho 46 anos e todo mundo sabe que a mulher tem o período de ovulação e, depois de uma idade, fica mais complicado de engravidar pelos métodos naturais. Eu não fiz congelamento de ovos, uma coisa que poderia ter feito. Mas, na época, não me despertou isso", contou.

(Reprodução: Instagram)

Ela também falou sobre a relação de "idade e maternidade", pois vê muitas mulheres tendo filhos com mais idade. "A ciência está aí para ajudar isso. Ajudar a mulher a ter filho na hora que ela realmente quiser. Estou nesse caminho aí, gente", disse rindo.

Durante toda a conversa, a atriz aproveitou para negar que esteja grávida, informação que vários internautas pensavam ser verdade: "Não estou, mas quando estiver vou gritar para os quatro cantos do mundo".