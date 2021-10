Viviane Araújo esbanja sensualidade em takes de novo ensaio fotográfico

A atriz e modelo Viviane Araújo usou o perfil do Instagram nesta sexta-feira (29) para compartilhar cliques de um novo ensaio fotográfico. Já em ritmo de preparação para o Carnaval 2022, quando volta a assumir o posto de rainha de bateria do Salgueiro em desfile na Marquês de Sapucaí, a musa vem se dedicando a aprimorar o condicionamento físico.

No vídeo postado em seu perfil, Viviane aparece com uma espécie de túnica rosa com decote profundo nas costas e detalhes transparentes do quadril para baixo, deixando à mostra as curvas bem desenhadas. Na legenda, poucas pistas do novo trabalho. Apenas o anúncio: "Ensaio novo vem aí!!!!!"

Além da paixão pelo carnaval, como boa carioca que é, Viviane também já tem projetos engatilhados na TV para o ano que vem. A atriz foi convidada a integrar o elenco da nova novela das 21h na Globo. A trama, assinada por João Manuel Carneiro, tem estreia prevista para outubro do ano que vem, sob o título provisório de “Olho por olho”. As gravações estão previstas para começar no fim de dezembro e início de janeiro.