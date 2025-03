Viúvo de Ney Latorraca entra na Justiça por herança do ator

Edi Botelho, marido do ator Ney Latorraca, herdou apenas uma parte da herança do artista. Ney Latorraca, que morreu no dia 26 de dezembro de 2024, deixou boa parte dos seus bens para à caridade, o viúvo ficou apenas com automóvel, móveis, utensílios, joias e objetos pessoais do ator, além de linhas telefônicas. Por conta da situação, Botelho entrou na Justiça.

Os dois viveram uma união estável desde 1995, mas não tiveram filhos juntos.

VEJA MAIS

O viúvo pede na 5ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital a abertura, o registro e o cumprimento do testamento feito por Ney Latorraca, de acordo com o Notícias da TV. Edi foi determinado como inventariante dos bens por Ney Latorraca.

O Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS e o Retiro dos Artistas foram as duas instituições de caridade escolhidas por Ney. Bens como apartamento, casas e aplicações financeiras foram deixados para a instituições, segundo a coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.