Ney Latorraca morreu: veja para quem ficará a herança do artista

O ator e diretor Ney Latorraca morreu, aos 80 anos, nesta quinta-feira (26). O artista estava em tratamento contra o câncer no Rio de Janeiro e faleceu devido a uma sepse pulmonar. Em testamento, Ney indicou para onde sua herança deve ir.

O ator decidiu deixar os bens para instituições de caridade. Em 2020 e 2021, Ney contou em entrevistas à revista Veja Rio e ao jornal Extra, respectivamente, que a herança foi conquistada com compra de imóveis e a destinaria para esses grupos. À revista, o astro brasileiro também comentou que tinha quatro imóveis: uma cobertura na Lagoa, Zona Sul do Rio de Janeiro (onde morava), e três apartamentos em Ipanema, Jardim Botânico e Higienópolis, em São Paulo.

“Botei no meu testamento que vou doar os quatro. Um vai para a ABBR (Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação); o outro para o Retiro dos Artistas. Os outros dois, um fica para o Grupo de Apoio às Crianças com AIDS, de Santos, e mais um para um grupo dedicado às vítimas de hanseníase. Está tudo no meu testamento. Fiz questão”, disse Ney Latorraca. Segundo o astro, em 2021, esse também era o desejo de sua mãe.

O ator e diretor nasceu em Santos, São Paulo, em 27 de julho de 1944. Ney Latorraca foi casado por quatro anos com a atriz Inês Galvão. Em 1995, o astro se casou com Edi Botelho, escritor, diretor e ator. O artista não deixa filhos.