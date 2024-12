Presidente Lula lamenta a morte de Ney Latorraca e enaltece trabalho do ator e diretor

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou-se nas redes sociais acerca da morte do ator e diretor paulista Ney Latorraca, aos 80 anos, nesta quinta-feira (26). Ney Latorraca morreu no Rio de Janeiro, em virtude de uma sepse pulmonar, em um quadro de complicações de câncer de próstata.

"O Brasil se despede do grande Ney Latorraca aos 80 anos. Ator e diretor de carisma marcante, nos presenteou com grandes papéis na televisão e no teatro. Foi o vampiro Vlad, em 'Vamp', o Barbosa, da 'TV Pirata', na TV, e do Arandir em 'O Beijo no Asfalto', com Tarcísio Meira, no cinema. No teatro, entre as muitas peças, levou milhões de brasileiros às plateias com o espetáculo 'O Mistério de Irma Vap', ao lado de Marco Nanini, que entrou no livro dos recordes de 2003 por passar 11 anos em cartaz. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da arte de Ney Latorraca", postou o presidente Lula.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, outros amigos e admiradores do trabalho de Ney Latorraca pronunciaram-se acerca do falecimento do ator.