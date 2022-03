Vitória Strada conta que Marcella Rica foi a 1ª mulher que beijou

Juntas há quase três anos, as atrizes Vitória Strada, de 25 anos, e Marcella Rica, 30, curtem agora uma nova etapa: o noivado. Elas assumiram esse novo compromisso em janeiro de 2021.

Vitória contou para a revista "Quem", como tem sido a sua relação com Marcella: "A gente se incentiva muito. É muito bonito. A gente se ajuda. Um relacionamento saudável é assim".

"Marcella foi a primeira mulher que beijei na boca. Sempre fui muito de ficar com as pessoas que já conhecia. A gente não ficou por ficar. A gente se conheceu, eu sabia que ela queria ficar comigo, a gente não tinha ficado ainda. Depois de um tempo convivendo juntas, uma amiga chegou para mim e falou: 'Eu acho que você está gostando da Marcella'. Eu não tinha reparado, me ligado disso. É natural. Eu estava acostumada e condicionada a sair com homens. Não tinha aberto outras possibilidades. E a Marcella me encantou. Quando a gente se beijou pela primeira vez, eu já estava apaixonada. A gente se conheceu e eu não cogitava no início, não olhei para ela com esse olhar, tinha gostado como amiga. Comecei a perceber que o que eu estava sentido era similar ao que eu tinha sentido da última vez que tinha me apaixonado. Então me permiti viver isso. Eu não tive preconceito de viver isso", contou Vitória.

Durante o início da pandemia da covid-19, elas enfrentaram os desafios juntos e puderam ter um resultado super positivo da experiência. "Já vai fazer três anos [que estamos juntas]. Já é um casamento. Dois anos de pandemia intensos. A gente começou a ficar muito junto bem no começo da pandemia, era um desafio. A gente tirou nota mil, foi muito melhor do que eu esperava. Normal ter desentendimentos, ainda mais do nada, começar a se relacionar e morar junto", explicou.