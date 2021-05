Vitão rebate acusações de Sonza ser culpada por morte de filho de Whindersson

O namorado de Luísa Sonza, o cantor Vitão, utilizou as redes sociais na tarde desta segunda-feira (31), para defendê-la de ataques virtuais praticados por internautas que a acusam de ser motivo da morte do filho de Whindersson Nunes, ex-companheiro da funkeira.

Nos stories do Instagram, o compositor afirmou ter ficado mexido com a notícia do óbito precoce de João Miguel, por ter vontade de ser pai um dia. No entanto, para ele, atacar Luísa é uma forma errada de tentar amenizar a dor do humorista e de Maria Lina, os pais da criança.

"Fiquei muito comovido e mexido hoje de manhã, quando vi a notícia do filho do Whindersson e da esposa dele. Tenho muita vontade de ser pai um dia, não imagino o que deve ser a dor de um pai e uma mãe de perder um filho assim. Quando vejo as pessoas, mais uma vez, atacando a Luísa na internet, parece que vocês estão tentando amenizar a dor deles causando muita dor em outra pessoa, mas vocês não estão amenizando dor nenhum, estão causando muita dor na Luísa e neles também, só gerando mais dor”, disse.

“A Luísa é minha parceira de vida e é muito doloroso ver ela passando por isso, sendo culpada por um bagulho tão sério. Isso não é brincadeira. Quem faz isso realmente não sabe o que está causando dentro da cabeça de outras pessoas e do coração. A gente já passou por muita coisa dolorida juntos. Nesse momento não estou perto dela. Ver isso acontecendo com ela à distância é muito difícil. Estamos nesse nível das pessoas terem que postar Stories chorando para serem ouvidas. E ainda sim não são ouvidas”, complementou.