Virgínia desabafa sobre paternidade de Maria Alice: ‘Aguentei até agora’

Virgínia Fonseca utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (26/8), para se manifestar sobre os rumores que questionam a paternidade de sua filha, Maria Alice. As especulações indicavam que a menina, primogênita de Virgínia, não seria filha de Zé Felipe, seu marido.

A polêmica teve início após Margareth Serrão, mãe de Virgínia, acusar a influenciadora Emily Garcia de sentir inveja de sua filha. Em resposta, Emily mencionou a existência de um segredo que "quase ninguém sabe", o que levou internautas a especularem que o verdadeiro pai de Maria Alice poderia ser Pedro Rezende, ex-namorado de Virgínia.

Diante das acusações, Virgínia se pronunciou em seu perfil no Instagram. "Aguentei até agora por achar um absurdo essas falas, e sem nexo algum. Mas deu! Eu respiro minha família, e ver pessoas me humilharem assim é, no mínimo, triste! Falar que meus filhos são de outros homens? Eu nunca dei qualquer motivo para isso! Sou muito bem-casada”, afirmou.

Grávida de seu segundo filho, José Leonardo, a influenciadora também declarou que está tomando medidas legais. "Já está toda a equipe pegando tudo e encaminhando para o jurídico. Nem que eu precise contratar 50 advogados só para ficar por conta disso! Não peço para gostarem de mim, só peço respeito com minha família”, declarou.