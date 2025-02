VÍDEO: Preta Gil recebe alta após quase dois meses internada e comemora recuperação

A cantora Preta Gil anunciou nesta terça-feira (11/02) que recebeu alta após 55 dias de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ela foi hospitalizada em dezembro de 2024 para a realização de uma cirurgia extensa, que durou mais de 20 horas e resultou na retirada de diversos tumores.

Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Preta agradeceu à equipe médica, familiares e fãs pelo apoio durante o período de internação. “Finalmente estou de alta, depois de 55 dias internada no hospital após minha cirurgia! Foram quase dois meses lutando e sem nunca deixar de acreditar! Agora inicio uma nova vida em casa e mais fortalecida!”, escreveu.

Assista ao vídeo:

Já em casa, a artista compartilhou um registro ao lado da jornalista Maju Coutinho, antecipando uma entrevista que irá ao ar no programa Fantástico, da TV Globo. “Com ela, Maju Coutinho, domingo no Show da Vida”, escreveu na legenda da publicação. O episódio deve ser exibido neste domingo.

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, a cantora passou por quimioterapia e radioterapia e, no final do ano passado, foi considerada em remissão. No entanto, em agosto, ela revelou que a doença havia retornado, atingindo quatro áreas diferentes do corpo. Durante o período de internação, a equipe de Preta Gil compartilhou atualizações sobre seu estado de saúde. Após a cirurgia, ela passou a usar uma bolsa de colostomia de forma permanente.