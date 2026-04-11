Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

VÍDEO: Gaby Amarantos leva turnê 'Rock Doido' para festival na capital carioca

A cantora usou as redes sociais para compartilhar a novidade com os fãs

Amanda Martins
fonte

Gaby Amarantos (@jeffportostudio / @gabyamarantos)

A cantora  Gaby Amarantos usou as redes sociais neste sábado (11) para anunciar que fará parte da programação da sétima edição do Queremos! Festival, que será realizado no Vivo Rio, na capital carioca

VEJA MAIS

image Joelma, Dona Onete, Gaby, Felipe Cordeiro e Zaynara são indicadas ao 33º Prêmio da Música Brasileira
Entre as 18 categorias, os artistas paraenses ganharam destaque absoluto, com indicações que vão da "Canção Popular" ao "Projeto Audiovisual"

image Com quatro prêmios no m-v-f- awards, Rock Doido coloca Gaby Amarantos no topo do audiovisual musical
Entre os 25 prêmios da noite a obra da paraense se destacou pelo rigor estético e pela força narrativa sob os olhares do júri técnico

image Pequena fã fantasiada de foguinho dá show de coreografia em apresentação de Gaby Amarantos
Cantora paraense se apresentou no trio elétrico em Abaetetuba

Na publicação, feita por meio de uma trend, a artista revelou que levará ao palco o “Rock Doido” do Pará, proposta que também dá nome à sua atual turnê. 

Ao compartilhar a novidade com os seguidores, Gaby ainda levantou a possibilidade de surpresas durante o show. “E será que vai ter participação especial!?”, escreveu.

Para a apresentação, a cantora contará com a presença do grupo Dance Maré, conhecido por produzir vídeos coreográficos nas redes sociais. O coletivo já se apresentou ao lado da cantora Shakira no palco do programa Domingão com Huck

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Gaby Amarantos

rock doido

cultura

celebridades

Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ATUAÇÃO

A versatilidade de Rui Ricardo Diaz vai do auge de 'Impuros' à imersão no cinema amazônico

Entre as telas do cinema e a volta do policial Morello, o ator destaca o protagonismo do audiovisual feito fora do eixo tradicional

11.04.26 9h00

PAGODE

Yan desembarca em Belém para show na primeira edição de 2026 do ‘Resenha Nosso Tom’

Evento ocorre neste sábado (11), no Nabêra Gastronomia e Cultura, com mais de 10 horas de música

11.04.26 8h00

FAMOSOS

Millie Bobby Brown deixa elenco de filme esportivo da Netflix e longa é cancelado

A atriz teria tido divergências criativas com os produtores do seriado

10.04.26 19h52

CULTURA

Projeto leva exposição ‘Novos Olhares’ e oficinas gratuitas a Belém e Benevides

Ações ocorrem ao longo de abril com atividades formativas voltadas a crianças e jovens

10.04.26 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

LUTO

Ex-integrante do Molejo morre aos 60 anos e recebe homenagens de fãs e artistas

Informação foi confirmada por meio de uma publicação nas redes sociais oficiais da banda, que prestou homenagem ao artista e relembrou sua trajetória no grupo

11.04.26 12h43

BERLINDA SEMANA

BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem

A eliminação ocorrerá neste domingo (12)

11.04.26 7h46

NOVELA

‘Tá faltando homem’: Música da banda Xeiro Verde volta à cena com reprise de ‘Avenida Brasil’

Vocalista Hellen Patrícia relembra como faixa entrou no folhetim de forma inesperada

11.04.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda