VÍDEO: Gaby Amarantos leva turnê 'Rock Doido' para festival na capital carioca

A cantora Gaby Amarantos usou as redes sociais neste sábado (11) para anunciar que fará parte da programação da sétima edição do Queremos! Festival, que será realizado no Vivo Rio, na capital carioca.

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Na publicação, feita por meio de uma trend, a artista revelou que levará ao palco o “Rock Doido” do Pará, proposta que também dá nome à sua atual turnê.

Ao compartilhar a novidade com os seguidores, Gaby ainda levantou a possibilidade de surpresas durante o show. “E será que vai ter participação especial!?”, escreveu.

Para a apresentação, a cantora contará com a presença do grupo Dance Maré, conhecido por produzir vídeos coreográficos nas redes sociais. O coletivo já se apresentou ao lado da cantora Shakira no palco do programa Domingão com Huck