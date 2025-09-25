Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Evaristo Costa expõe constrangimento em avião por doença e ausência de cordão de girassol

Jornalista passou por situação delicada durante voo por não estar usando o cordão de identificação para pessoas com deficiências invisíveis

Gabrielle Borges
fonte

O jornalista sofre com a doença de Chron, uma condição gastrointestinal, que atualmente está em estado de remissão (Reprodução/Redes Sociais)

O jornalista Evaristo Costa usou suas redes sociais para relatar um episódio de constrangimento que sofreu durante um voo, relacionado à doença de Crohn, condição inflamatória intestinal que o acompanha há anos. O caso chamou a atenção dos internautas e reacendeu a discussão sobre a importância do uso do cordão de girassol, um item criado para identificar pessoas com deficiências ocultas.

"Fui barrado na porta do banheiro do avião por uma comissária que alegou que eu não poderia usar o sanitário naquele momento. Precisei explicar, constrangido, que tenho uma doença inflamatória intestinal e que não poderia esperar”, relatou Evaristo. Segundo ele, se estivesse usando o cordão de girassol, talvez a situação pudesse ter sido evitada. 

O jornalista sofre com a doença de Chron, uma condição gastrointestinal, que atualmente está em estado de remissão. Casos como o dele é necessário o uso de um cordão com girassol, pois ela é considerada uma doença oculta. A doença, que não tem cura, causa sangramento e diarréia intensa. “Não é ir uma vez, duas vezes ao banheiro. É, ir 20, 30, 40 vezes”, contou o ex-apresentador do Jornal Hoje.

Veja o relato

O que é a Doença de Crohn?

A doença de Crohn é uma condição crônica que causa inflamação no trato gastrointestinal, afetando principalmente o intestino delgado e o cólon. Os sintomas variam, mas costumam incluir:

  • Diarreia frequente
  • Dores abdominais intensas
  • Urgência para evacuar
  • Cansaço e perda de peso

Apesar de não ter cura, a doença pode ser controlada com tratamento médico, dieta e acompanhamento constante. Como os sintomas são invisíveis à primeira vista, pessoas com Crohn frequentemente enfrentam incompreensão e constrangimento, especialmente em situações públicas como filas, banheiros ou transporte coletivo.

Cordão de Girassol: o que é e para que serve?

O cordão de girassol é um colar com fundo verde e desenhos de girassóis, usado para sinalizar que a pessoa tem uma deficiência não visível, como doenças crônicas, autismo, epilepsia, entre outras condições.

Criado originalmente no Reino Unido, o cordão de girassol tem se popularizado em diversos países, inclusive no Brasil, e pode ser usado em:

  • Aeroportos
  • Estações de metrô e ônibus
  • Hospitais
  • Estabelecimentos comerciais

O objetivo é facilitar o reconhecimento de necessidades especiais, promovendo mais empatia e acessibilidade.

Casos como o de Evaristo Costa mostram que ainda há falta de informação sobre deficiências invisíveis.A publicação gerou apoio de diversos seguidores que convivem com doenças crônicas e enfrentam situações semelhantes no dia a dia.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

.
