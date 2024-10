“Me sinto definhando”, diz Evaristo Costa sobre doença crônica; veja

O jornalista Evaristo Costa, que deixou a TV Globo em 2017, surpreendeu nesta segunda-feira (30), ao revelar como tem sido conviver com o diagnosticado com doença de Crohn.

Com 48 anos de idade, o ex-âncora da Globo contou que se sente “definhando” por conta de uma doença.

Em entrevista ao PodCringe, Evaristo explicou sobre essa condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal.

Ele recebeu o diagnóstico há quatro anos, e desde então lida com as consequências do problema. Inclusive, uma ele passou por uma rápida perda de peso, cerca de 22 quilos em apenas três semanas.

"Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", contou ele.

“Eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando”, confessou ao explicar que sua perda de peso nada tem a ver com ffísica ou aparência.

E completou: "Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso. A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé".