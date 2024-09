VÍDEO: Daniela Mercury viraliza ao arremessar banco de exposição durante show

A cantora Daniela Mercury surpreendeu a web ao arremessar um banco que estava no palco do seu show em Salvador neste último sábado (14). Um vídeo, gravado por alguém que assistia à apresentação, mostra a artista de 59 anos pegando a banqueta e a jogando para o fundo do palco.

Embora a atitude tenha divertido muitos internautas, a ação de Daniela Mercury não agradou a empresária Tati Mandelli, Fundadora da empresa Tidelli, que criou o móvel arremessado pela artista.

“Bom, pessoal, hoje de manhã eu fui despertada com o vídeo absolutamente lamentável de um show da Daniela Mercury ontem na Casa Cor de Salvador. Nesse show, ela recebeu um produto nosso que tá lá em exposição na Casa Cor, uma peça de lançamento, uma banqueta de bar e arremessou ela como se lixo fosse”, disse ela, indignada com a cena que viu. Segundo o g1, o assento, chamado "Maui Round Bar", era um dos móveis expostos na mostra de arquitetura e custa R$ 2,1 mil.

Em uma "carta aberta ao banco", postada nas redes sociais, Mercury contou que solicitou para que a equipe retirasse o objeto do local para uma melhor apresentação, mas não teve o pedido atendida. "Não parece, mas muita gente tem resistência em receber ordem de mulher", escreveu a cantora. Ao final do texto, Daniela diz que, após o ocorrido, comprou o banco e o transformou em um símbolo de empoderamento e liberdade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)