Funcionário de padaria assaltada arremessa cadeira em bandido

Um homem que tentava assaltar uma panificadora se passando por cliente acabou levando uma surra dos funcionários, que reagiram ao assalto, na noite de quinta-feira (23). O caso aconteceu em Porto Velho (RO). As informações foram divulgadas pelo Rondoniagora.

A polícia afirma que o suspeito, de prenome Wagner, passava-se por cliente, na panificadora. Chegou a escolher alguns pães. Foi então em direção ao caixa, como se fosse pagar, mas anunciou o assalto portando uma arma de fabricação caseira. Uma mulher estava responsável pelo caixa na ocasião.

Depois de render a funcionária, ele disse que ela entregasse todo o dinheiro do caixa.

Enquanto a mulher lentamente recolhia tudo o que tinha no caixa, um funcionário da padaria, pegou uma cadeira de madeira, aproximou-se por trás e desferiu uma pancada no suspeito. A moça do caixa não transpareceu qualquer coisa que levantasse suspeita no bandido desavisado.

Logo outro funcionário se aproximou e os dois imobilizaram o assaltante, levaram-no para fora e na parte externa lá foi espancado até a chegada da PM.

Quando os policiais chegaram, Wagner recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.