Datena agride Pablo Marçal com cadeirada durante debate em São Paulo

José Luiz Datena, candidato à prefeitura de São Paulo pelo PSDB, agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira durante o debate na TV Cultura na noite deste domingo (15). O episódio aconteceu após Marçal fazer uma pergunta para Datena. O candidato do PRTB questionou ao apresentador quando ele pararia com a "palhaçada".

Datena disse que Marçal estava fazendo acusações e calúnias contra ele. O apresentador chamou Marçal de "bandidinho". Pablo, na réplica, disse que Datena não sabia o que estava fazendo o debate e o chamou de "arregão", relembrando também o debate realizado em 8 de setembro.

“A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, diz Marçal antes de ser agredido. De repente, é possível escutar o moderador do debate, Leão Serva, advertindo: “não, Datena!”. É quando o candidato do PSDB ataca Pablo com a cadeira, que ainda se defende, e, logo em seguida, Serva chama o intervalo comercial.

No retorno, a organização do debate anunciou que Datena havia sido expulso do encontro. Com relação a Marçal, ele abandonou o debate para buscar atendimento de saúde.

“Senhoras e senhores, vivemos nesse intervalo forçado um dos eventos mais absurdos da televisão brasileira, provavelmente, e, certamente, dos debates. Houve uma agressão do candidato Datena ao candidato Marçal, porque o candidato Marçal agrediu o candidato Datena verbalmente”, disse Leão Serva, após o retorno do intervalo comercial.

Outro momento de tensão

Duas semanas atrás, Datena já tinha partido para cima de Marçal. No dia 1º de outubro, o apresentador deixou seu púlpito e se aproximou do local em que Pablo estava posicionado.

Na ocasião, a discussão entre os dois teve início quando Datena afirmou que Marçal ligou para ele para "armar" a participação de ambos no debate. O apresentador disse que o ex-coach ligou um dia antes. "Esse sujeito me ligou para tentar armar comigo. Eu [estaria] atacando o Nunes, e ele atacando o Boulos."

Datena disse que o empresário não foi ético. "Não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. Se não, eu não teria atendido nem a primeira, nem a segunda ligação sua. Quero ver se esse cara tem coragem de dizer se isso é verdade ou não. É um mentiroso contumaz, que engana as pessoas na internet. Ele é um risco à democracia", disse o tucano. A mediadora, Denise Campos, chamou a atenção dos participantes e pediu respeito.