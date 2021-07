VÍDEO: Cantora desmaia em live e amiga pede para show não parar

A cantora Thauane Brito, que faz dupla com Anynha Swing, passou mal e desmaiou durante a apresentação em uma live de São João. Mas, apesar da correria para ajudar a cantora, sua amiga, que também estava cantando, pediu para o show continuar. Com informações do Portal Holanda.

Depois que Thauane caiu desmaiada no chão, Anynha disse: “Gente, gente, acode aqui, gente. Thauane passou mal, aqui gente. Dá água para ela. Continua, continua”, falou se direcionando aos músicos. O caso bombou nas redes sociais esta semana, apesar de ter acontecido em 30 de junho.

Anynha usou o Instagram para se pronunciar: “A cantora foi atendida no local e saiu bem do local do evento onde a mesma foi para casa. As duas são amigas e se falam, o ocorrido já foi resolvido e as ambas as partes estão bem”, disse.