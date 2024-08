VÍDEO: Atriz Ademara vive affair com cantor paraense; saiba quem é

A atriz e jornalista Ademara está vivendo um affair com o cantor paraense Pratagy. O casal mantém um romance discreto, mas não é segredo para os amigos, que apoiam a relação. Ademara e Pratagy já foram vistos juntos em vários locais de Belém e têm compartilhado alguns momentos nas redes sociais.

Com 12 anos de história na música independente paraense, Leonardo Pratagy lançou recentemente o seu novo single "Dói", em parceria com a cantora Paulyanne Paes. O músico, natural de Belém, já esteve na trilha sonora de "Mestres do Sabor", programa da TV Globo, com a música “Búfalo”.

VEJA MAIS

Pernambucana, Ademara está em Belém desde o início de julho, gravando cenas para a série "Pssica", da Netflix. A produção em quatro episódios, repleta de drama e ação, é baseada no livro homônimo do escritor paraense Edyr Augusto.