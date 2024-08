VÍDEO: Arlindo Cruz faz carinho na filha e emociona internautas

Flora Cruz, filha do cantor Arlindo Cruz, emocionou internautas ao postar um vídeo com o pai. Ela compartilhou a gravação no fim da noite do último domingo (11), data em que é comemorado o Dia dos Pais.

Nas imagens, Arlindo faz carinho no rosto da filha e segurando a sua mão.

“Feliz dia dos pais, em especial ao meu que é o melhor desse mundo inteiro! Meu herói, meu exemplo de superação e força. Que esse recado se perpetue e vocês entendam a força do amor”, escreveu na legenda.

"Cada dia ao lado dele é uma oportunidade de retribuir um pouquinho do amor que ele me deu a vida toda”, disse Flora no vídeo.

O cantor que sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017, desde então, necessita de cuidados.

Em julho deste ano, Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro, com um quadro de infecção urinária, febre, glicose alta, pressão alta e arritmia cardíaca.