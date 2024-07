Arlindo Cruz é internado após convulsões e nova infecção

O Arlindo Cruz voltou a ser internado no Rio de Janeiro, a informação é da coluna Fábia Oliveira. O sambista foi levado novamente para o hospital Samaritano pelo enfermeiro do home care, que cuida do compositor em casa, no começo deste mês após passar mal em casa.

De acordo com as informações da colunista, Arlindo foi diagnosticado com uma infecção urinária, além disso ele estaria apresentando febre, glicose alta, pressão alta, arritmia cardíaca.

Com o quadro, o sambista chegou a ter três convulsões.

Arlindo Cruz passou 15 dias hospitalizado em abril deste ano. Ele tinha um quadro de bradicardia, condição em que o ritmo do coração encontra-se lento ou irregular.