Vera Fischer volta à TV Globo na trama de Coisas de Novela

Para comemorar os 60 anos da TV Globo, Vera Fischer está de volta às telinhas. Ela retorna para um projeto comemorativo, de acordo com informação da coluna Fábia Oliveira.

Vera Fischer vai fazer uma participação do filme estrelado por Susana Vieira e Valentina Herszage, que vão viver avó e neta. O responsáveis pelo longa queriam a atriz no elenco e, após muitas negociações e impasses, fecharam a contratação da artista.

Porém, a TV Globo tem encontrado algumas barreiras na recontratação de artistas veteranos por obra, após estes terem perdido seus contratos fixos.

Na trama de Coisas de Novela, dirigida por Manuh Fontes, Tereza (Susana Vieira) e Laura (Valentina Herszage) serão apaixonadas por teledramaturgia. No desenvolver da comédia, a avó vai receber um diagnóstico preocupante e, com isso, a neta decide ajudar a matriarca de sua família a realizar seu maior desejo: gravar uma novela. O roteiro do filme é assinado por Lívia Leite, Renata Andrade e Thais Pontes.