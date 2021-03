Vencedora de A Fazenda 12, Jojo Toddynho troca Record por Globo

Depois de ganhar 'A Fazenda 12', Jojo Todynho trocou a Record e assinou com a Globo para apresentar um programa no Multishow. A cantora vai estrear em abril um novo talk show com a cara dela.

Cenário, trilha sonora, figurinos e linguagem farão referências à sua personalidade, gostos e carreira. O programa terá oito episódios na TV, além de conteúdos originais com influenciadores para o digital do canal.

“A Jojo é muito popular, querida, irreverente e engraçada, tem afinidade com o Multishow. Ficamos sempre animados em colocar no ar e oferecer aos nossos parceiros projetos que transmitam verdade pro público. É maravilhosa essa parceria com marcas que acreditam no entretenimento como forma de se conectarem com seus consumidores”, adianta Tatiana Costa, diretora do Multishow.