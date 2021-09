Veja quem é Sol, 'rival' de Gretchen que a processou pedindo R$ 1 milhão

Sandra do Valle Reis, conhecida nos anos 1980 como a cantora “Sol”, perdeu na Justiça um processo que moveu contra sua eterna "rival", Gretchen. Na ação, a "rainha do rebolado" teria que pagar uma indenização de R$ 1 milhão, pois Sol alega que foi chamada de "Barbie put*" no livro "Gretchen: Uma Biografia Quase Não Autorizada", escrito por Gerson Couto e Fábio Fabrício Fabretti, que também foram alvos do processo. As informações são do UOL.

Porém, muitas pessoas ficaram curiosas para saber como a rivalidade entre Gretchen e Sol começou. Aparentemente, essa rixa teve início devido ao modo como elas se apresentavam, de maneira semelhante, cantando e dançando de forma considerada "sensual" nos anos 1980. Elas fazem parte de uma geração de musas que tinha ainda Sharon e Rita Cadillac, também como "rainhas do rebolado". Todas elas costumavam participar e se apresentar em programas de auditório, como os de Chacrinha e Silvio Santos.

No entanto, a carreira de Sol surgiu bem antes, aos 7 anos. Ainda criança, ela se dedicou à música e artes, estudando piano, acordeão, balé clássico e canto lírico. Mais tarde, também se tornou bacharel em Direito e trabalhou como modelo. Sol iniciou na música depois que foi descoberta por uma gravadora, se transformando em um "sex symbol" para a época.

Em sua longa carreira, Sol chegou a cantar "Concerto Para Uma Voz" com Agnaldo Rayol e "La Traviata" com o primeiro tenor do Theatro Municipal de São Paulo. Entre seus sucessos estão "Meu Gatinho" (1981), "Sonho Colorido (1982) e "Professor de Amor" (1983). Aderindo totalmente ao rebolado, ela lançou em 1989 o CD "Sol - Lambada Sabor Tropical".