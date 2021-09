Gretchen ganha processo judicial contra rival dos anos 80: 'Barbie Pu**; entenda

A Justiça paulista deu razão a Gretchen em um processo aberto pela cantora Sol, cujo nome verdadeiro é Sandra do Valle Reis. Sol cobrava uma indenização de R$ 1 milhão por considerar ter sido citada de modo pejorativo no livro "Gretchen: Uma Biografia Quase Não Autorizada", escrito por Gerson Couto e Fabio Fabrício Fabretti. Os autores também estão sendo processados na ação judicial. As informações são do UOL.

Sol, que também é conhecida como "rainha do garimpo" por ter se apresentado em Serra Pelada, disse à Justiça que a biografia sugere que ela é uma pessoa "invejosa", "grossa" e “mal vestida". A cantora reclamou, sobretudo, do termo "Barbie puta", empregado num diálogo reproduzido no livro.

Legenda (Reprodução: Divulgação / Tiooda)

Além da indenização, ela queria que a Justiça retirasse a obra de circulação e também que obrigasse a rival, Gretchen, a publicar uma nota de retratação. A eterna “Rainha do rebolado” se defendeu na Justiça e declarou que nunca escreveu nenhum livro, apenas deu permissão para que os autores relatassem "sua história artística". "Não tenho qualquer responsabilidade sobre as histórias de outras pessoas narradas no livro, tampouco sobre as fotos publicadas", afirmou a defesa de Gretchen. Ainda disse que a cantora Sol citada na obra seria outra pessoa.

Os autores do livro se defenderam e disseram que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição. O juiz Felipe Poyares Miranda, que julgou o processo, afirmou que não é necessário autorização prévia para se publicar uma biografia.

"A obra é um retrato histórico e informativo da vida da Maria Odete (Gretchen), não tendo o intuito direto de depreciar a imagem da parte autora (a cantora Sol), mas sim apenas retratar uma já notória rivalidade existente entre as partes, nos anos 1980 a 1990". Sol ainda pode recorrer da decisão.