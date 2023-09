Veja quem é Russell Brand, ex-marido de Katy Perry, acusado de estupro e abuso de mulheres

O ex-marido de Katy Perry, Russell Brand, foi acusado de estupro, abuso sexual e abuso emocional por quatro mulheres. Russell é ator e comediante, tem 48 anos. Os casos teriam acontecido entre os anos de 2006 e 2013, no auge da carreira. Na época, tinha estrelado dois longas, sendo eles "Um Faz de Conta Que Acontece" (2008) e "Rock of Ages" (2012). Brand nega veementemente todas as acusações.

As denúncias vieram à tona após uma investigação conjunta realizada pelos jornais The Sunday Times e The Times, bem como pelo programa de investigação "Dispatches", transmitido pelo Channel 4. Uma das vítimas alega ter sido vítima de estupro por parte de Brand em Los Angeles. De acordo com essa mulher, durante as investigações, foram encontradas mensagens dos dois, nas quais ela enfatiza que "quando uma mulher diz NÃO, significa não", e o ator responde pedindo desculpas.

Outros relatos incluem a história de uma vítima que afirma ter sido abusada e ameaçada pelo apresentador, com o objetivo de mantê-la em silêncio sobre o ocorrido. As acusações abrangem ainda casos de bullying, assédio sexual, bem como violência emocional e física. É importante mencionar que, de acordo com a reportagem, a maioria das mulheres envolvidas nas denúncias não possui qualquer relação entre si.

Conheça mais sobre Russell Brand, ex-marido de Katy Perry

Russell Brand chegou a apresentar uma versão derivada do programa Big Brother no Reino Unido. Foi casado com Katy Perry por um período de 14 meses, entre 2010 e 2012, sendo que o relacionamento, segundo fontes, foi marcado por turbulências. Além das sérias acusações que vieram à tona em 2023, Russell Brand já esteve envolvido em outras polêmicas ao longo de sua carreira. Em 2001, durante os ataques terroristas que culminaram no atentado às Torres Gêmeas, o apresentador foi demitido da MTV após se apresentar vestido como Osama bin Laden por vários dias consecutivos.