Katy Perry quase cai ao sair da coroação de Charles 3º

Na manhã deste sábado (6), a cantora Katy Perry marcou presença na coroação de Charles 3º em Londres. Durante a cerimônia, a artista chamou a atenção em alguns momentos, como quando teve dificuldades para encontrar o lugar certo para se sentar. No entanto, o momento mais comentado foi quando quase caiu ao sair da Abadia de Westminster.

Fotógrafos registraram o momento em que Katy se desequilibra e aparece inclinada com os braços abertos, tentando se manter em pé. Mesmo assim, a diva pop conseguiu sair do local sem nenhum ferimento.

Além disso, durante a coroação, a cantora foi abordada por alguns fãs que pediram para tirar fotos ao seu lado. Em imagens capturadas durante o evento, Katy aparece sorridente, posando ao lado dos admiradores.

No domingo (7), a artista se apresentará no castelo de Windsor. Ela compareceu ao evento ao lado do editor da Vogue britânica, Edward Enninful, usando um tailleur rosa-claro e um chapéu.