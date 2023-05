Katy Perry, Lionel Richie e Andrea Bocelli fazem show de coroação do Rei Charles III neste domingo

Neste domingo, 7, acontece o "Coronation Concert” (Concerto da Coroação) show em homenagem à coroação do rei Charles III, no Reino Unido. A festa vai contar com Katy Perry, Lionel Richie, Take That, Andrea Bocelli, Bryn Terfel, Freya Ridings e o pianista Alexis Ffrench.

O Coronation Concert inicia às 16h (horário de Brasília), perto do Castelo de Windsor, em Londres. Vinte mil pessoas são esperadas no show. O evento faz parte da programação oficial da coroação do Rei Charles III e acontece um dia após a cerimônia formal de coroação realizada na Abadia de Westminster.

"Dividir o palco com os outros artistas no Show da Coroação é um evento único na vida e será uma honra e uma celebração", disse o astro norte-americano Lionel Richie.

Também vai se apresentar o Coral da Coroação, que é formado por cantores amadores de várias partes do Reino Unido, a partir de coros comunitários, que vai cantar ao lado do Coral Virtual, composto por cantores do bloco Commonwealth (Comunidade Britânica de Nações).