Veja como está a menina eleita ‘mais bonita do mundo’ após 17 anos

Eleita a "menina mais bonita do mundo”, Thylane Blondeau chamou a atenção por sua beleza aos seis anos. Em 2007, a francesa recebeu o título pela revista TC Clander - seus olhos azuis e cabelos loiros desgrenhados surpreenderam. Após 17 anos, ela continua impressionando com suas características.

Thylane, atualmente com 23 anos, é empresária e atua como modelo da agência norte-americana IMG/WME. Filha do ex-jogador de futebol Patrick Blondeau e da estilista Veronika Loubry, a jovem é ativa no ramo da moda desde os quatro anos, quando desfilou para o francês Jean Paul Gaultier, renomado estilista. Thylane já modelou para diversas marcas de luxo, como Miu Miu, Rabanne, Nina Ricci, Diesel e Dolce Gabbana, além de ser capa das revistas L’Officiel e Bazaar, por exemplo.

Como modelo, Thylane Blondeau já desfilou para grandes marcas de luxo, como a Diesel (Reprodução / Instagram)

A francesa se tornou embaixadora da L’Oréal Paris aos 17 anos, junto a Karlie Kloss, Irina Shayk e Blake Lively. Thylane tem uma loja de roupas, a Heaven May, e acumula 7 milhões de seguidores no Instagram. Um tempo antes, aos 10 anos, ela foi a modelo mais jovem da história na Vogue Paris, o que gerou polêmicas sobre trabalhar tão nova. As críticas levaram Veronika Loubry, mãe de Thylane, a desativar o perfil da filha no Facebook.

Mesmo com as questões envolvendo o trabalho na infância, Thylene continuou e fechou contrato com a marca Lacoste. Em 2015, a “menina mais linda do mundo” estrelou o filme francês “Belle et Sébastien: L’aventure continue”, como Gabriele. Após três anos, Thylene ficou entre “Os 100 rostos mais bonitos de 2018”, conforme o TC Candler Awards.

Thylane Blondeau modelando para a Miu Miu, marca de luxo italiana (Reprodução / Instagram)

Thylane Blondeau compartilha sua vida no Instagram, onde também atua como influencer. Hoje em dia, a modelo mora no sul da França, em Aix-en-Provence.

